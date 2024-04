1 günde gezebileceğiniz Midilli Adası’nda gezilecek yerler, tadabileceğiniz lezzetler! Yunanistan’ın en büyük üçüncü adası olan Midilli Adası’nda bir gün

03 Nisan 2024 13:18 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 13:24



Ekonomisi zeytine dayalı bu ada zeytinyağı ile meşhurdur. Midilli Adası’nda bir günde yapabilecekleriniz, gezilecek yerler hakkındaki yazımızda detaylar yer almakta. Midilli Adası’nda ne yenir?

MİDİLLİ ADASI HAKKINDA

Yunanistan’ın Alaçatısı olarak bilinen Midilli Adası, ünlü yunan şairleri Alcaeus ve Sappho’nun memleketidir. Adanın zeytinyağı meşhur olmasıyla beraber ekonomisinin büyük bölümünü de zeytinyağından sağlamaktadırlar.

Midilli Adası’na gittiğinizde ne yapacağınızı bilmiyorsanız sizin için meşhur yerlerini anlatalım.

MİDİLLİ ADASI 1 GÜNDE GEZİLİR Mİ?



Yunanistan’ın en büyük üçüncü adası olan bu Midilli, kapıda vize imkanıyla ulaşımı kolaylaşan bölgelerden. Büyüklüğü nedeniyle bir günde tüm tarihi yerleri gezerken denizin tadını çıkarmak zor olabilir ancak kendinize uygun rota belirlediğiniz zaman tarihi bir bölgede denize de girebilirsiniz. Tıpkı Patara plajı gibi!

MİDİLLİ ADASI’NDA GEZİLECEK YERLER

Molivos

Gezinize ilk olarak Molivos’tan başlamanızı tavsiye ederiz. Merkeze yakın olmamasına rağmen Midilli’nin en yoğun bölgelerinden biridir.

Plaja yakın olmak isteyenlerin öncelikli tercihi kalesiyle meşhur olan Molivos olmalıdır.

Molivos Kalesi, çam ağaçlarının arasında doğayla iç içe bir konumda bulunuyor. Tabiat güzelliklerinin tarihle iç içe olmasıyla ortaya çıkan muazzam görüntü sayesinde muhteşem fotoğraf kareleri çıkarabilirsiniz.

Petra

Deniz keyfi yapmak isteyenlerin ilk tercihi olabilecek olan Petra sakin ortamı ve berrak deniziyle huzur veriyor. Kasaba hayatı sevenlerin bayılacağı bir yer olan Petra, taş evleri ve kartpostallık görüntüsüyle kendine hayran bırakacak bir yerdir.

Glykfylousa Panagia Kilisesi adanın en çok ziyaret edilen tarihi alanları arasındadır.



Eressos Köyü

Geçmişte büyük düşünürler ve filozoflara ev sahipliği yapmış Eressos Köyü mavi bayrak ödülü almış geniş bir plaja sahiptir. Köyde bisiklet turu ile yol boyunca uzanan zeytin ağaçlarıyla huzur bulabilir ya da eşek gezintileri yapabilirsiniz. Rüzgar sörfü ile bilinen bu yer şnorkelli yüzme için de ideal bir noktadır.

Agiasos Köyü

Olympos’un tepe noktalarına kurulmuş Agiasos Köyü’ne ulaşmak diğer noktalara göre biraz zahmetlidir. Köy Olympos’un yamaçlarına 450 metre kadar yüksekte bulunmaktadır. Tabiat güzellikleriyle dolu bu köyün çoğu yeri koruma altına alınmıştır.

Meryem Ana Tapınağı’nın bu köyde bulunması ziyaretçi sayısını arttırmaktadır. Arnavut kaldırımları bulunan bu köyde kendinizi geçmiş zamana ışınlanmış gibi hissedeceksiniz.

Sigri ve Taşlanmış Orman Tarih Müzesi

UNESCO Dünya Jeoparklar Ağı’nın bir parçasını oluşturan bu müze, halkın doğa mirasını koruması amacıyla 1994 yılında kurulmuştur. Adanın en büyük kalelerinden biri olan Türk Kalesi’ni içinde barındıran bir müzedir.

Midilli Arkeoloji Müzesi

Adanın tarihini yansıtan bu müzede çok sayıda mezar taşı, Antik Tapınak Parçası, mermer heykel ve taş heykelleri içinde barındırmaktadır. Giriş ücreti 3 euro olan bu müze ziyaretçilerini adeta helenistik döneme götürüyor.

Agios İgnatios Manastırı

Midilli Adası’nın en büyük manastırı olan Agios İgnatios, Mikail meleğine adanmıştır. Manastır içerisinde 5 bin kitap, kilise eşyaları ve saltanat fermanları bulunuyor.

Midilli Kalesi

Akdeniz’in en büyük kalelerinden biri olan Midilli Kalesi’nin tamamını gezmeniz için 3-4 saat gereklidir. İnşasında antik yapı malzemeleri kullanılan kaleye Osmanlı Dönemi’nde yeni unsurlar eklenmiştir. Kalede yaz aylarında kültür etkinlikleri düzenlenmektedir.

Midilli Adası o kadar büyüktür ki tamamını gezmek için birkaç gününüzü ayırmanız gerekmektedir. Midilli Adası’na gittiğinizde tatmanız gereken lezzetleri sıralarsak; Chachles (bir tarhana türü), ayvalı et, nohutlu et, sardeles, kerevizli et, soğan dolması, melomakarono ve platseda’yı tatmanız gerekmektedir.