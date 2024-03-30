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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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30 Mart 2024 17:21 - Güncelleme : 30 Mart 2024 17:22

1 Nisan Pazartesi günü PTT açık olacak

1 Nisan günü PTT şubelerinin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İnsanlar "seçimden sonra PTT açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
1 Nisan Pazartesi günü PTT açık olacak

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerin ardından PTT şubelerinin açık olup olmayacağı insanlar tarafından araştırılıyor. 1 Nisan Pazartesi günü PTT şubeleri açık olacak. Detaylar haberimizde...

1 NİSAN PTT AÇIK MI?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) seçimlerin ardından 1 Nisan'da da çalışmaya devam edecek. PTT tarafından herhangi bir tatil açıklaması yapılmadı. 

1 Nisan günü PTT açık olacak - 1. Resim

1 NİSAN BANKALAR AÇIK MI?

Seçimin ardından bankalar da ertesi gün faaliyet göstermeye devam edecek. Kapalı olacaklarına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Kaynak: TGRT Haber
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