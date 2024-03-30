1 Nisan Pazartesi sağlık ocakları açık olacak

30 Mart 2024 20:28 - Güncelleme : 30 Mart 2024 20:45

Yerel seçimler için geri sayım başladı ve vatandaşlar tarafından bazı konular merak ediliyor. Bu konulardan en çok araştırılanı ise 1 Nisan Pazartesi günü sağlık ocaklarının açık olup olmayacağı oldu. Sağlık ocakları seçimlerin ertesi günü açık olacak. İşte detaylar...

1 NİSAN PAZARTESİ SAĞLIK OCAKLARI AÇIK OLACAK MI?

Seçimlerin ertesi günü sağlık ocakları hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca eczaneler, hastaneler ve aile hekimleri de açık olacak.

1 NİSAN'DA PAZARTESİ HANGİ KURUMLAR TATİL OLACAK?

Seçimin ertesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre okullar tekrardan eğitim öğretime hazır hale getirilmesi için tatil olacak. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın açıklamasına göre seçimlerde görevli olan kamu personelleri de 1 Nisan günü idari izinli olacak sayılacak.