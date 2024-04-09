10 Nisan 2024 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu bayram namazını 06.15’te, Onikişubat ilçesi 06.17’de kılacak

09 Nisan 2024 21:11 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 15:17



Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı saatlere göre Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde namaz kılma saatleri açıklandı. 10 Nisan itibariyle Türkiye genelinde 3 günlük Ramazan Bayramı başlıyor. İşte, Kahramanmaraş namaz saatleri…

KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesindeki müslümanlar bayram namazını 06.15’te kılacak.

ONİKİŞUBAT İLÇESİNDE BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?

10 Nisan Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan Bayramı’nda vatandaşlar Onikişubat ilçesinde 06.17’de bayram namazını kılacak.

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

Ramazan ve Kurban Bayramı’nın birinci günü kılınan iki rekat bayram namazı erkeklere vaciptir. Bayram namazlarında hutbe sünnettir.

ARİFE GÜNÜ NELER YAPILMALI?

Zilhiccenin 9.günü olan arefe günü oruç tutmak çok sevaptır. Arife günü tutulan oruç bin gün tutulan oruca bedeldir.

Arife günü bol bol dua edilmelidir. Arife gününde yapılan dua en faziletli duadır.

Arife günü dua ve zikirle geçirilmelidir. Allahü teala'nın en kıymet verdiği bu güne hürmet edilmeli, günah işlemekten kaçınılmalıdır.