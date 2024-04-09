10 Nisan Bayram namazı Aydın Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerinde 06.58’de kılınacak

09 Nisan 2024 18:00 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 15:20



Orucun bitmesine ve Ramazan Bayramı’nın gelmesine günler kaldı. İl ve ilçelerde bayram namazının kaçta kılınacağı merak ediliyor. Bayram namazı nasıl kılınır, abdest nasıl alınır?

AYDIN KUŞADASI, SÖKE VE DİDİM BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ramazan Bayramına gün sayılmakta ve müslümanlar bayram namazının kaçta olacağına merak etmektedir. Aydın’ın Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerinde müslümanlar bayram namazını 06.58’de kılacak.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayramın ilk günü kılınan ve iki rekat olan bayram namazını kılmak erkeklere vaciptir.

ABDEST NASIL ALINIR?

Güzel abdest, abdestin farz ve sünnetlerini yerine getirmek suretiyle alınan, mükemmel abdesttir.

Önce ağız, burun, yüz üç kez sırasıyla yıkanır. Sonra bir kez boyun, üç kez kulaklar ve bir kez baş su ile mesh edilir. Üçer kez önce sağ sonra sol kol dirseklere kadar yıkanır. En son üçer kez sağ ve sol ayak dizlere kadar yıkanır.

Üçer kez su dökmek değil üçer kez yıkamak sünnettir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan Bayramı namazı iki rekattan oluşmaktadır. Niyet ettikten sonra şu sırayla namaz kılınır:

1.Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alınır.

2.Subhaneke duası okunur.

3.İmam ile beraber zait tekbir çekilir.

4.Euzü besmele çekildikten sonra Fatiha ve zammı sure okunur.

5.İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

6.İkinci rekat için ayağa kalkılır.

7.Besmele çekildikten sonra Fatiha ile zammı sure okunur.

8.İmamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır.

9. İkinci tekbir alınır.

10. Üçüncü tekbir alınır.

11.Son olarak dördüncü tekbir alınır ve rükuya gidilir.

12. Rüku ve secde bittikten sonra; Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

13.Sonrasında “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

Sonra imam bayram hutbesini okumak için minbere çıkar hutbe bittikten sonra dua okunur ve namaz tamamlanır.