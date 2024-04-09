10 Nisan Bayram namazı Aydın Nazilli ilçesinde 06.54’de ve Efeler ilçesinde 06.56’da kılınacak

09 Nisan 2024 18:57 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 15:36

10 Nisan 2024 Çarşamba Günü olan Ramazan Bayramı’nda Aydın Nazilli ilçesi 06.54’de, Efeler ilçesi ise 06.56’da bayram namazını kılacak. İllere göre bayram namazı saatleri merak ediliyor. Bayram namazına dair detaylar haberimizde yer almaktadır. Bayram namazı sünnetleri neler?

AYDIN NAZİLLİ İLÇESİ SAAT KAÇTA BAYRAM NAMAZI KILACAK?

Bayram namazı saati il ve ilçelere göre farklılık gösterebilmektedir. Buna göre Aydın Nazilli ilçesi bayram namazını 06.54’de kılacak.

AYDIN EFELER İLÇESİ BAYRAM NAMAZINI NE ZAMAN KILACAK?

Ramazan bayramına çok az bir süre kalmışken il ve ilçelerde bayram namazının ne zaman kılınacağı açıklandı. Aydın Efeler ilçesinde vatandaşlar 06.56’da bayram namazı kılacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Namazdan önce niyet etmek çok önemlidir. Ramazan Bayram’ı için ‘’Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, döndüm kıbleye, uydum imama.’’ diyerek niyet edilir.

Ramazan Bayramı namazı iki rekattan oluşmaktadır. Niyet ettikten sonra şu sırayla namaz kılınır:

1.Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alınır.

2.Subhaneke duası okunur.

3.İmam ile beraber zait tekbir çekilir.

4.Euzü besmele çekildikten sonra Fatiha ve zammı sure okunur.

5.İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

6.İkinci rekat için ayağa kalkılır.

7.Besmele çekildikten sonra Fatiha ile zammı sure okunur.

8.İmamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır.

9. İkinci tekbir alınır.

10. Üçüncü tekbir alınır.

11.Son olarak dördüncü tekbir alınır ve rükuya gidilir.

12. Rüku ve secde bittikten sonra; Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

13.Sonrasında “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

Sonra imam bayram hutbesini okumak için minbere çıkar hutbe bittikten sonra dua okunur ve namaz tamamlanır.

BAYRAM SÜNNETLERİ NELERDİR?

Erken kalkmak

Gusül abdesti almak

Misvak kullanmak

Yeni ve temiz elbise giyinmek

Yüzük takmak

Güleryüzlü olmak

Sadaka vermek