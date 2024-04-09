10 Nisan Bayram Namazı Van İpekyolu ve Erciş ilçelerinde 5.53’te kılınacak

09 Nisan 2024 18:10 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 15:22

Çarşamba günü olan Ramazan Bayramı’nda Van’ın İpekyol ve Erciş ilçesi 05.53’te bayram namazını kılacak. İllere göre bayram namazı saatleri merak ediliyor. Bayram namazına dair detaylar haberimizde yer almaktadır. Bayram namazı nasıl kılınır, bayram namazı sünnetleri nedir?

VAN İPEKYOLU BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan Bayramı’na günler kalmışken il ve ilçelerin kaçta bayram namazı kılacağı açıklandı. Buna göre Van’ın İpekyolu ilçesi 05.53’te bayram namazını kılacak.

VAN ERCİŞ RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Van Erciş ilçesinde bayram namazı kılacak olan vatandaşlar, 10 Nisan 2024 tarihinde Ramazan Bayramı namazını 05.53’te eda edecek.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

1.Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alınır.

2.Subhaneke duası okunur.

3.İmam ile beraber zait tekbir çekilir.

4.Euzü besmele çekildikten sonra Fatiha ve zammı sure okunur.

5.İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

6.İkinci rekat için ayağa kalkılır.

7.Besmele çekildikten sonra Fatiha ile zammı sure okunur.

8.İmamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır.

İkinci tekbir alınır.

Üçüncü tekbir alınır.

11.Son olarak dördüncü tekbir alınır ve rükuya gidilir.

Rüku ve secde bittikten sonra; Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

13.Sonrasında “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

Sonrasında imam bayram hutbesini okumak için minbere çıkar hutbe bittikten sonra dua okunur ve namaz tamamlanır.

BAYRAM SÜNNETLERİ NEDİR?

Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tevbe reddolmaz. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın birinci geceleri, Berat Gecesi ve Arefe Gecesi.

Erken kalkmak

Gusül abdesti almak

Misvak kullanmak

Yeni ve temiz elbise giymek

Yüzük takmak

Güleryüzlü olmak

Sadaka vermek