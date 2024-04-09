10 Nisan Ramazan Bayramı’nda Kahramanmaraş Elbistan ilçesi bayram namazını 06.13’te, Türkoğlu ve Afşin ilçeleri 06.15’te kılacak

09 Nisan 2024 18:00 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 15:24

Ramazan Bayramı’na günler kalmışken il ve ilçelerdeki müslümanların bayram namazını kaçta kılacağı Diyanet tarafından açıklanmıştır. Kahramanmaraş Elbistan ilçesi bayram namazını 06.13’te, Türkoğlu ve Afşin ilçeleri ise 06.15’te bayram namazını kılacak. Bayram günü sünnetleri neler?

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN İLÇESİ NE ZAMAN BAYRAM NAMAZI KILACAK?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü erkeklere vacip olan bayram namazı Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 06.13’te kılınacak.

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU VE AFŞİN İLÇELERİ BAYRAM NAMAZINI SAAT KAÇTA KILACAK?

10 Nisan Çarşamba günü Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle beraber iki rekat olarak kılınan bayram namazı, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ve Afşin ilçelerinde 06.15’te kılacak.

BAYRAM GÜNÜ SÜNNETLERİ NELERDİR?

Erken kalkmak

Gusül abdesti almak

Misvak kullanmak

Yeni ve temiz elbise giymek

Yüzük takmak

Güleryüzlü olmak

Sadaka vermek