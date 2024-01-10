10 Ocak'ta okullar tatil mi, çarşamba günü okullar tatil edildi mi? İstanbul'da bugün okullar tatil mi?

10 Ocak 2024 06:00 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 16:36

Bugün okullar tatil mi, 10 Ocak'ta kar tatili var mı? Kar ve olumsuz hava koşulları tüm yurdu etkisi altına aldı. Peki bugün okullar tatil edilecek mi?

10 OCAK ÇARŞAMBA İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

2024 Ocak ayında karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı yurdun bazı bölgelerinde başladı. Olumsuz hava koşulları nedeni ile 10 Ocak bugün okullar tatil mi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Öğrenciler ve veliler heyecanla tatil açıklamasını bekliyor. İstanbul’da okullar tatil mi edildi? İlk kar İstanbul’da Anadolu Yakası’nda etkili oldu fakat 10 Ocak günü bugün İstanbul'un kar tatiline ilişkin bir valilik açıklaması yok.

Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren 8 ila 10 derece birden düşmesi bekleniyor. Karla karışık yağmurun ise yurdun dört bir yanında etkisini göstereceği öngörüldü.