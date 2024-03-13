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13 Mart 2024 21:25 - Güncelleme : 13 Mart 2024 21:44

1.199 TL değerindeki The Crew oyunu, Epic Games'te 14 Mart'ta ücretsiz oluyor

The Crew Motorfest oyunu Epic Games ve Ubisoft Connect üzerinde ücretsiz olarak sunuluyor! Peki, The Crew Motorfest nereden indirilir, nasıl yüklenir? Sistem gereksinimleri nedir? İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
1.199 TL değerindeki The Crew oyunu, Epic Games&#039;te 14 Mart&#039;ta ücretsiz oluyor

Ubisoft'un popüler yarış oyunu The Crew Motorfest, hafta sonu boyunca ücretsiz olarak oynanabilecek. Peki, The Crew Motorfest nereden indirilir, nasıl yüklenir? Sistem gereksinimleri nedir? Bu fırsatı kaçırmayın!

THE CREW MOTORFEST ÜCRETSİZ OLUYOR

Ubisoft, The Crew Motorfest oyununu ücretsiz olarak sunacağını duyurdu. 14 Mart'tan itibaren oyuncular, Epic Games ve Ubisoft Connect platformları üzerinden bu heyecan verici yarış oyununa ücretsiz olarak erişebilecekler.

THE CREW MOTORFEST NEREDEN İNDİRİLİR? NASIL YÜKLENİR?

The Crew Motorfest, geniş bir açık dünyada gerçekleşen aksiyon dolu bir yarış deneyimi sunuyor. Oyuncular, Amerika'nın dört bir yanını keşfederken çeşitli yarışlara katılacak ve büyüleyici manzaralar eşliğinde heyecan dolu anlar yaşayacaklar.

1.199 TL değerindeki The Crew oyunu, Epic Games'te 14 Mart'ta ücretsiz oluyor - 1. Resim

THE CREW MOTORFEST SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

The Crew Motorfest'i oynamak için bilgisayarınızın aşağıdaki minimum sistem gereksinimlerini karşılaması gerekiyor:

İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 5 1400
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 480 8 GB
Depolama: 40 GB

Bu hafta sonunu The Crew Motorfest'in heyecan verici dünyasında geçirmeye ne dersiniz? Unutmayın, 14 Mart'tan itibaren oyun ücretsiz olarak indirilebilir olacak!

Kaynak: TGRT Haber
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