1.199 TL değerindeki The Crew oyunu, Epic Games'te 14 Mart'ta ücretsiz oluyor

13 Mart 2024 21:25 - Güncelleme : 13 Mart 2024 21:44

Ubisoft'un popüler yarış oyunu The Crew Motorfest, hafta sonu boyunca ücretsiz olarak oynanabilecek. Peki, The Crew Motorfest nereden indirilir, nasıl yüklenir? Sistem gereksinimleri nedir? Bu fırsatı kaçırmayın!

THE CREW MOTORFEST ÜCRETSİZ OLUYOR

Ubisoft, The Crew Motorfest oyununu ücretsiz olarak sunacağını duyurdu. 14 Mart'tan itibaren oyuncular, Epic Games ve Ubisoft Connect platformları üzerinden bu heyecan verici yarış oyununa ücretsiz olarak erişebilecekler.

THE CREW MOTORFEST NEREDEN İNDİRİLİR? NASIL YÜKLENİR?

The Crew Motorfest, geniş bir açık dünyada gerçekleşen aksiyon dolu bir yarış deneyimi sunuyor. Oyuncular, Amerika'nın dört bir yanını keşfederken çeşitli yarışlara katılacak ve büyüleyici manzaralar eşliğinde heyecan dolu anlar yaşayacaklar.

THE CREW MOTORFEST SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

The Crew Motorfest'i oynamak için bilgisayarınızın aşağıdaki minimum sistem gereksinimlerini karşılaması gerekiyor:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 5 1400

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 480 8 GB

Depolama: 40 GB

Bu hafta sonunu The Crew Motorfest'in heyecan verici dünyasında geçirmeye ne dersiniz? Unutmayın, 14 Mart'tan itibaren oyun ücretsiz olarak indirilebilir olacak!