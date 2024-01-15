13 ülke memnun kaldı! En çok tercih edilen turşu stokları azaldı: Şifa niyetine kilosunu 60 liradan kapıyorlar

15 Ocak 2024 11:42 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 11:58

Ankara’da ‘şifa niyeti’ne tüketilen Çubuk turşusuna talep arttı. Yaz aylarında üretimi yapılan Çubuk turşusu, sonbahar ve kış aylarında raflarda yerini alıyor. Çubuk ilçesinde turşucularda, sonbahar aylarında başlayan satış, kış aylarında daha da arttı. Müşteriler en çok salatalık, lahana, biber, kelek, karışık ve fasulye turşusu tercih ediyor.

KİLOSU 60-90 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Turşunun kilogramı 60-90, turşu suyunun litresi ise 25-50 liraya satılıyor. Üreticiler artan turşu ve turşu suyu talebini karşılamakta güçlük çekiyor. Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Benli, yaptığı açıklamada, kooperatifin 21 üyesinin bulunduğunu, üyelerinin 2023'te toplam turşu üretiminin 35 bin ton civarında olduğunu söyledi.

EN ÇOK SALATALIK TURŞU RAĞBET GÖRÜYOR

Benli, bu ay Çubuk turşusunun satışının yoğun olduğunu, 36 çeşitten en çok salatalık turşusunun talep gördüğünü ifade etti. Benli, "Soğuk havaların etkisiyle grip vakaları arttı. Vatandaşlarımız şifa niyetine turşu tüketmeye başladı. Turşu, C vitamini açısından zengin bir besin. Grip ve soğuk algınlığına karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu nedenle turşuya talep arttı" dedi.

Benli, Çubuk turşusunun Türkiye'nin en kaliteli turşularından biri olduğunu belirterek, "Turşumuz doğal yöntemlerle üretiliyor. Turşu suyumuzda tuzdağından başka hiçbir katkı maddesi yok. Bu nedenle lezzeti ve kalitesiyle öne çıkıyor" diye konuştu.

“TANITMAK İSTİYORUZ”

Benli, Çubuk turşusunun coğrafi işaret tescili bulunduğunu belirterek, "Turşumuzun kalitesi ve lezzeti tescillendi. Bu da turşumuzun değerini artırdı" dedi. Benli, Çubuk turşusunun yurt içinde ve yurt dışında daha fazla tanınması için tanıtım çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Turşumuzu tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz" diye konuştu.

13 ÜLKEYE SATIŞ YAPILDI

Benli, Çubuk turşusunun kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olduğunu belirterek, "Turşumuzu herkese tavsiye ediyoruz" dedi. Doğrudan 13 ülkeye satış yaptıklarını kaydeden Benli, bu yıl sezonun çok iyi geçtiğini belirtti.

STOKLAR AZALIYOR

Özellikle eylül ayında düzenlenen festivalde satışlarda rekor kırıldığını ifade eden Benli, şöyle konuştu:

"Domatesinden maydanozuna, pırasasından lahanasına her çeşit meyve sebzeden turşumuz bulunuyor, en çok rağbet gören turşumuz yüzde 60'lık satışla salatalık turşusudur. Gribal enfeksiyonla birlikte özellikle turşu suyu ve turşu satışı çok arttı. Müşterilerimiz turşunun ve turşu suyunun gribe çok iyi geldiğini söylüyor. Daha önce pandemi döneminde turşu suyunu çok satmıştık, şimdilerde de çok rağbet var turşuya. Bu sezonun turşusu çok az kaldı, stoklarımız tükenmek üzere. Bu nedenle 2024 yılı üretimimizi iki katına çıkartmayı düşünüyoruz.