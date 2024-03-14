14 Mart bugün Avrupa Ligi'nde oynanacak olan maçlar
UEFA Avrupa Ligi'nde futbol heyecanı devam ederken futbolseverler bu akşam maç var mı, kimin maçı var sorularını araştırıyor. 14 Mart akşamı oynanacak olan mücadeleler de merak edilirken bugün hangi maçlar var sorusu aratıldı. İşte bu akşam oynanacak olan Avrupa Ligi maçları...
Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde bu akşam hangi maçların oynanacağı araştırılmaya başladı. 14 Mart günü oynanacak olan maçların saati ve hangi kanalda yayınlandığı da gündemde yer alırken bugün maç var mı sorusu aratıldı.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
14 Mart akşamı oynanacak olan maçlar şöyle:
Glasgow Rangers – Benfica | 20.45 | TV 8 Buçuk, Exxen
Slavia Prag – Milan | 20.45 | Exxen
Villarreal – Marsilya | 20.45 | Exxen
West Ham – Freiburg | 20.45 | Exxen
Atalanta – Sporting Lisbon | 23.00 | Exxen
Brighton – Roma | 23.00 | Exxen
Bayer Leverkusen – Karabağ | 23.00 | CBC Sport, Exxen
Liverpool – Sparta Prag | 23.00 | Exxen
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde St.Gilloise ile mücadele edecek. Karşılaşma 20.45'te başlarken CBC Sport, Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.