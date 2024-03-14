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14 Mart 2024 16:48 - Güncelleme : 14 Mart 2024 16:56

14 Mart bugün Avrupa Ligi'nde oynanacak olan maçlar

UEFA Avrupa Ligi'nde futbol heyecanı devam ederken futbolseverler bu akşam maç var mı, kimin maçı var sorularını araştırıyor. 14 Mart akşamı oynanacak olan mücadeleler de merak edilirken bugün hangi maçlar var sorusu aratıldı. İşte bu akşam oynanacak olan Avrupa Ligi maçları...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
14 Mart bugün Avrupa Ligi&#039;nde oynanacak olan maçlar
Uefa Avrupa Ligi, Maç Bilgileri, Canlı Yayın

Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde bu akşam hangi maçların oynanacağı araştırılmaya başladı. 14 Mart günü oynanacak olan maçların saati ve hangi kanalda yayınlandığı da gündemde yer alırken bugün maç var mı sorusu aratıldı. 

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

14 Mart akşamı oynanacak olan maçlar şöyle:

Glasgow Rangers – Benfica | 20.45 | TV 8 Buçuk, Exxen

Slavia Prag – Milan | 20.45 | Exxen

Villarreal – Marsilya | 20.45 | Exxen

West Ham – Freiburg | 20.45 | Exxen

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Atalanta – Sporting Lisbon | 23.00 | Exxen

Brighton – Roma | 23.00 | Exxen

Bayer Leverkusen – Karabağ | 23.00 | CBC Sport, Exxen

Liverpool – Sparta Prag | 23.00 | Exxen

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde St.Gilloise ile mücadele edecek. Karşılaşma 20.45'te başlarken CBC Sport, Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: TGRT Haber
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