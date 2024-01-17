16 Ocak dün akşam Survivor All Star eleme potasına kim gitti, kim kazandı?

17 Ocak 2024 09:07 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 09:11

Survivor 2024 All Star, 16 Ocak tarihli 10. bölümüyle ekranlara geldi. Gecede, kırmızı ve mavi takımlar arasında kıran kırana geçen dokunulmazlık oyunu ve ardından gerçekleşen ada konseyiyle büyük bir heyecan yaşandı. İşte, dün akşam Survivor All Star'da yaşananlar:

SURVIVOR KİM ELEME POTASINA GİTTİ?

Haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda kırmızı takımın zaferiyle birlikte mavi takım, eleme potasına giden ismi belirlemek üzere ada konseyine geçti. Yapılan oylama sonucunda en fazla oyu alan yarışmacı Sahra oldu. Bu haftanın eleme adayları Berna, Seda, Kardeniz ve Sahra olarak belirlendi. Berna ile Seda ile Kardeniz ve Sahra, eleme düellosunda karşı karşıya gelecek.

SURVIVOR YENİ TAKIM KAPTANLARI

Dün geceki ada konseyinde Acun Ilıcalı, takım kaptanlarını açıkladı. Kırmızı takım kaptanı olarak Turabi, mavi takım kaptanı olarak ise Seda seçildi. Kaptanlar, takımlarını performanslarına göre yönlendirecek.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele yaşandı. İlk olarak avantaj oyununun ardından Pınar ve Nefise'nin mücadelesi nefes kesti. Son etapta ise Turabi ve Furkan arasındaki eşleşmede Turabi'nin aldığı sayı ile avantajı kırmızı takım 7-6 kazandı.

Survivor All Star 16 Ocak bölümü, dokunulmazlık oyunu ve eleme adaylarının belirlenmesiyle izleyicilere büyük bir heyecan yaşattı. Gelecek bölümde eleme düellosu ve yarışmacıların stratejik hamleleri merakla bekleniyor.