16 Ocak hava durumu... Yarın hava nasıl olacak? 2024 Salı günü İstanbul'da kar var mı ?

15 Ocak 2024 16:03 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 16:02

Yarın hava durumu nasıl olacak? vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Soğuk havaların hüküm sürdüğü yurt genelinde kar yağışı var mı? 16 Ocak Salı günü hava durumu nasıl?

YARIN KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre 7 il dışında yurtta şiddetli yağış etkili olacak. 2024 Salı günü İstanbul'da kar var mı?

İSTANBUL'A KAR GELİR Mİ?

Hava durumu raporuna göre yarın, Şırnak, Hakkari, Van, Iğdır, Kars, Ardahan ve Artvin hariç yurt genelinde şiddetli yağış öngörülüyor. İstanbul'da ise yağışlar etkisini sürdürecek. Parçalı ve yer yer çok bulutlu seyreden İstanbul'da ise hafta içi yağış Hafta sonu ise yurt genelini etkisi altına alcak kar yağışı bekleniyor.

NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi yaşanabilir. 16 Ocak Salı günü yağışın etkili olması beklenen İstanbul'da vatandaşlara uayrı yapıldı. İstanbul'da hava az bulutlu ve açık olacak fakat sabah saatlerinde sis ve buzlanma görülebilir.

16 Ocak Salı gününden sonra hafta boyunca çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 11-15 derece aralığında seyredecek. Hafta sonu ise kar yağışının etkili olması bekleniyor.