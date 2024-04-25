1915 senesinde Kars'ta Ermeniler'in 285 Türk'ü camide yaktığı belirtilirken X kullanıcısı Erzurum'dan başka olayı paylaştı

25 Nisan 2024 11:53 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 12:20

Osmanlı Padişahı Sultan İbrahim döneminde yaptırılan Ulu Camii'de 1915 yılında gerçekleşen olayın izleri günümüzde de görülmektedir. Kars'ta Ermeniler'in 285 Türk'ü diri diri ateşe verdiği olayın arka yüzü dehşete düşürdü. Sosyal medyada tekrar gündeme gelen konunun ardından bir kullanıcı, anneannesinin süt annesinin yaşadıklarını anlattı.

Kaleiçi Mahallesi’nde yer alan Ulu Camii'ye Türkler, "anlaşma yapacağız" vaadi ile kandırılarak getirilmişti. Diri diri ateşe verilen kişilerin yağ ve kan izlerinin olduğu duvarın 2 taşı çerçeve içerisinde tutulmaktadır. Camii'nin ön tarafında yer alan kitabede Ermeni mezaliminin fotoğrafları da bulunmaktadır.

Olayın gündeme gelmesinin üzerine sosyal medyada bir kullanıcı anneannesinin süt annesinden kalan bir hikayeyi paylaştı.

Erzurum'da gerçekleşen olayda Ermeniler'in bütün köyü camiye topladığı söylenirken paylaşımı yapan kullanıcının anneannesinin küçük yaşta olması sebebiyle pervaz boşluğuna saklanarak kurtulduğu ve sağ kalan tek kişi olduğu ifade ediliyor.

"Kokuyu ve sesi unutmamış. İnsan vücudunun yandığında nasıl koktuğunu biliyor, ve bedendeki yağların yanarken nasıl cazır cazır ses çıkardığını." diyerek paylaşımına not düştü.

Ulu Camii Dernek Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, yapılan katliam ile ilgili konuştu.

"Her yıl biliyorsunuz 1915 yılında Avrupa’da olsun, Amerika’da olsun Ermeni katliamlarıyla ilgili söylentiler yapılıyor. Kars, özellikle çevresinde birçok katliamın yapıldığı bir şehir. Buna Erzurum ve Van’ı da katabiliriz. Ulu Camii gerçekten Kars’ta çok acı dramların yaşandığı bir cami, 1915 Nisan ayında Kars’ın ileri gelenlerini ‘toplantı yapacağız’ diyerek Ulu Camii’de toplayıp, diri diri yakılmasına şahitlik yapmış bir camidir" sözlerinin ardından şöyle devam etti:

"Ulu Camii’de 2 taşımızı çerçeve içerisine aldık. Yandıktan sonra üzerinde insanların yağ izlerinin bulunduğu cam içerisine aldığımız 1 çerçeve mevcuttur. Herkesin burayı görmesinde fayda var. Tarihini öğrenmesinde fayda var. Biliyorsunuz tarihine sahip çıkmayan milletler yok olup gitmiştir. İşte canlı tarih”