1966 yılında doğan Türk bürokrat Nadir Alpaslan'ın hayatı

25 Nisan 2024 13:49 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 13:54

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Alpaslan ile ilgili araştırılanlar arasında bulunduğu görevler yer aldı. Detaylar...

1966 senesinde Kırşehir'de doğdu. 1989 senesinde Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu'nda çalışmaya başlamış ve 4 sene boyunca Turizm Bakanlığı'nda Bakan Müşaviri ve İdari Mali İşler Başkanı olarak görev aldı.

2003 ve 2007 yılları aralığında Turizm Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı ve Bakan Müşaviri olarak çalıştı.

2007 senesinde Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı seçilmesinin sonra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 15 Nisan 2011 yılından beridir Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

2014 senesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevin, yürütmüştür ve 21 Temmuz 2018 senesinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak atandı.