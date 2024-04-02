02 Nisan 2024 16:45 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 16:48
2 Nisan günü 16.33'te Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu
Bugün 16.33'te Muğla'da hissedilen sarsıntının ardından depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğu araştırıldı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre büyüklüğü 4.5 olarak açıklandı.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Muğla ve Antalya'da hissedilen sarsıntının ardından büyüklüğü de gündem oldu. Bugün Akdeniz'de 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre sarsıntının detayları belli oldu.
Deprem, 16.33'te 4.5 şiddetinde oldu. Muğla, Antalya ve Alanya'da yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı hissetti. Sarsıntının derinliği ise 11.0 kilometre olarak belirlendi.
Kaynak: TGRT Haber