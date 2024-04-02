2 Nisan günü 16.33'te Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu

02 Nisan 2024 16:45 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 16:48

Muğla ve Antalya'da hissedilen sarsıntının ardından büyüklüğü de gündem oldu. Bugün Akdeniz'de 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre sarsıntının detayları belli oldu.

Deprem, 16.33'te 4.5 şiddetinde oldu. Muğla, Antalya ve Alanya'da yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı hissetti. Sarsıntının derinliği ise 11.0 kilometre olarak belirlendi.

SON DEPREMLER LİSTESİ