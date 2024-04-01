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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 18:44 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 18:46

2 Nisan Salı okullar var mı?

1 Nisan Pazartesi günü, Mahalli İdareler Seçimi'nin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre okullar tatil oldu. Ancak, 2 Nisan'da okulların durumu ne olacak? İşte ayrıntılar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
2 Nisan Salı okullar var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Nisan'da yapılan açıklama ile okulların tatil edildiği duyurulmuştu. Ancak, 2 Nisan Salı günü için durum belirsizdi. Öğrenci ve veliler, 2 Nisan'da okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. İşte 2 Nisan Salı günü okullarla ilgili son durum...

OKULLAR 1 NİSAN'DA TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile 1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil edildi. Seçimlerin özelliği ve oyların sayım işlemlerinin geç saatlere kadar devam etmesi nedeniyle eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesi mümkün olmadı.

2 Nisan Salı okullar var mı? - 1. Resim

OKULLAR 2 NİSAN'DA DA TATİL OLACAK MI?

Şu an için resmi bir duyuru yapılmadığı için okulların 2 Nisan Salı günü tatil olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Veliler ve öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gelecek açıklamasını bekliyor.

Kaynak: TGRT Haber
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