2 Nisan Salı okullar var mı?

01 Nisan 2024 18:44 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 18:46

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Nisan'da yapılan açıklama ile okulların tatil edildiği duyurulmuştu. Ancak, 2 Nisan Salı günü için durum belirsizdi. Öğrenci ve veliler, 2 Nisan'da okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. İşte 2 Nisan Salı günü okullarla ilgili son durum...

OKULLAR 1 NİSAN'DA TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile 1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil edildi. Seçimlerin özelliği ve oyların sayım işlemlerinin geç saatlere kadar devam etmesi nedeniyle eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesi mümkün olmadı.

OKULLAR 2 NİSAN'DA DA TATİL OLACAK MI?

Şu an için resmi bir duyuru yapılmadığı için okulların 2 Nisan Salı günü tatil olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Veliler ve öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gelecek açıklamasını bekliyor.