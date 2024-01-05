2023 yılında zirveyi kaptırmayan bebek isimleri

05 Ocak 2024 17:25 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 17:25

Her ismin kendine has anlamı ve bir albenisi vardır. Sayısız isim seçeneği arasında seçim yapmakta zorluk çekenler için 2023 yılında en çok tercih edilen isimler şu şekilde sıralanmaktadır…

2023 YILINDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ERKEK VE KIZ İSİMLERİ

Türkiye'de kız çocukları için en çok tercih edilen isimler arasında yer alan Zeynep ismi her dönem olduğu gibi 2023 yılında da zirveyi bırakmadı. 2023 yılında 8,876 bebek yine Zeynep ismini aldı. Erkek bebeklerde ise en çok tercih edilen isimlerin zirvesinde 2023 yılında ise 8,332 bebeğe verilen Alparslan ismi yer aldı. Kız bebeklere verilen isimlerde Zeynep ismini takip eden isimler arasında Asel ve Defne ismi oldu. Erkek bebeklerde de Yusuf ismi, Miraç ismi de tercih edildi.

2023 yılından en çok tercih edilen diğer isimlerin listesi ise şu şekilde;

2023 yılının en çok tercih edilen kız bebek isimleri:

Elif, Asya, Nehir, Azra, Zümra, Eylül, Ecrin, Meryem, Lina, Eslem, Masal, Ebrar, Elisa, Ela

Alya, Zehra, Miray, Duru, Hiranur, Buğlem, Ada, Yağmur, Esila, İkra, Öykü, Gökçe, Melek

2023 yılının en çok tercih edilen erkek bebek isimleri:

Efe, Can, Kaan, Mert, Mehmet, Ege, Ali, Ahmet, Yiğit, Emre, Arda, Deniz