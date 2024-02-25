2023 yılını bu binek ve ticari araçlar sırtladı

25 Şubat 2024 21:57 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 22:06

Vatandaşlar özellikle 2023 yılında araç alım ve satımında psikolojik eşiğe dikkat ederek pazar fiyatlarını yakından takip ettiler. Bilhassa ikinci elde görülen fahiş fiyatlamalar sıfır araçlara olan ilgiyi artırırken, sıfır araçlara gerek fiyat gerekse kredi anlamında erişimin kısıtlanmasıyla bu araçlarda da satış gerilemelerine şahit olduk.

VATANDAŞ NE TÜR ARACA MEYLETTİ?

Peki model ve marka anlamında araç tercihlerinde vatandaş hangi reflekse sahip? Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri de bu konuda vatandaşın tercihini ölçtü. İşte geçen yıl alım ve satımda öne çıkan araçlar:

EN ÇOK SATAN İLK BİNEK 5 MODEL

Model model bakıldığında en çok satan 5 otomobil şöyle sıralanıyor:

İlk sırada Fiat Egea Sedan 80.768 adetlik satışla yer alıyor.

İkinci sırada Renault Clio 58.581 adetle yer almakta.

Üçüncü sırada Fiat Egea Cross 41.030 adetlik satışla kendine yer buldu.

Dördüncü sırada Renault Megane 34.887 adetlik satışa imza attı

Beşinci sırada ise Toyoto Corolla 30.276 adetlik satışla kendine yer buldu.

TİCARİ HAYATIN DA GÖSTERGESİ

Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri geçen yıl ticari hayatın canlanmasının göstergesi olarak ticari araçlardaki hareketliliği de mercek altına aldı. Yetkililerin değerlendirmesine göre ticari hayat ne kadar daralırsa satışlarda o derece gerileme görmek mümkün. Aksine ticari canlılık arttıkça araç satışlarında da yükselişleri görmek mümkün.

En çok satan hafif ticari modeller ise geçen yıl özelinde şöyle sıralandı:

İlk sırada Fiat Fiorino Combi 37.048 adet, ikinci sırada Ford Tourneo Courier 32.675 adet,üçüncü sırada Ford Transit Kamyonet 15.854 adet, dördüncü sırada Peugeot Rifter 11.086 adet ve beşinci sırada FORD Transit Van 9.861 adet satışla yer aldı.

İŞTE SUV’DA ÖNE ÇIKAN MODELLER

Sürücüler geçen yıl spor araçlara da ilgi gösterdi. SUV araçların geçen yıl itibarıyla pazar payı yüzde 50'nin üzerine çıktı. Bu tercihlerde öne çıkan marka e modeller ise şöyle:

Fiat Egea Cross, Togg T10X, Peugeot 3000, Peugeot 2008,Nissan Quasqai, Opel Mokka, Peugeot 408,Citroen C5Aircross sıralamada öne çıkan araçlar oldu.

Türkiye genelinde 300’den fazla bayisi olan Otorapor Oto Ekspertiz tarafından hazırlanmıştır.