2024 Ankara Yerel Seçim Sonuçları || İlk verilere göre Mansur Yavaş %55.05 oy ile önde

31 Mart 2024 19:59 - Güncelleme : 31 Mart 2024 20:09

Türkiye genelinde olduğu gibi Ankara'da da yerel seçim heyecanı dorukta. Ankara'da yaşayanlar, belediye başkanlarını, meclis üyelerini ve il genel meclisi üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Kimin büyükşehir belediye başkanı seçileceği merak konusu. İşte detaylar...

ANKARA YEREL SEÇİM SONUÇLARI: MANSUR YAVAŞ ÖNDE

Ankara'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde oy sayımı devam ediyor. Resmi sonuçlara göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mansur Yavaş ismi önde. %55.5 oy oranıyla, açılan sandık oranı ise %9.5 olarak gerçekleşti. Rakibi Turgut Altınok ise %37.08 oy almış durumda.