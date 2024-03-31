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Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 20:05 - Güncelleme : 31 Mart 2024 20:10

2024 Antalya Yerel Seçim Sonuçları! 20.00 itibarıyla ilk verilere göre Muhammet Böcek %46.65 oy ile önde

Antalya'da gerçekleşen yerel seçimlerin sonuçları merakla bekleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? İşte, Antalya'daki yerel seçim sonuçları ve anlık olarak oy oranları...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
2024 Antalya Yerel Seçim Sonuçları! 20.00 itibarıyla ilk verilere göre Muhammet Böcek %46.65 oy ile önde

Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da yerel seçim heyecanı dorukta. Antalya'da yaşayanlar, belediye başkanlarını, meclis üyelerini ve il genel meclisi üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Kimin büyükşehir belediye başkanı seçileceği merak konusu. İşte detaylar...

ANTALYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI: MUHAMMET BÖCEK ÖNDE

Antalya'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde oy sayımı devam ediyor. Resmi sonuçlara göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Muhammet Böcek ismi önde. %46.65 oy oranıyla, açılan sandık oranı ise %23.07 olarak gerçekleşti. Rakibi Hakan Tütüncü ise %42.32 oy almış durumda.

 

Kaynak: TGRT Haber
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