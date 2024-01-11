2024 aşure günü ne zaman? Aşure ne zaman yapılır 2024? Muharrem orucu (Aşure orucu) ne zaman? Hangi zamana denk geliyor?

11 Ocak 2024 15:08 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 15:08

Aşure Günü, Muharrem ayının onuncu günü kutlanan islam dünyasının önemli günlerinden biridir. Ancak Miladi takvime göre tarih değişir. Peki, Aşure günü ne zaman? Muharrem orucu (Aşure orucu) ne zaman?

2024 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü, Müslümanlar için dayanışma gününün ve birlik anlayışının hissedildiği en özel günlerden kabul edilir. Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü başlayacak. Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı kabul edilir.

AŞURE GÜNÜ HANGİ ZAMANA DENK GELİYOR?

2024 Aşure günü ise 17 Temmuz Çarşamba olacak. Peki aşure günü oruç tutulur mu? 2024 Aşure ne zaman yapılır?

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Peygamber efendimiz, Aşûre günü oruç tutmayı teşvik etmiştir.“Aşûre günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizi, Savm, 48; III, 126)

Muharremin 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Çok eski gelenek olan aşure aşı, Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilmeye başlanmış ve gelenek olarak günümüze kadar devam etmiştir.