2024 AUZEF güz dönemi harf notları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?

13 Ocak 2024 15:13 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 16:01

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024 yılı güz dönemi final sınavları 6-7 Ocak tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirildi. Sınava giren öğrenciler sınav sonuçlarının ve harf notlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz dönemi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) harf notlarının ne zaman açıklanacağına dair detaylar haberimizde.

2024 AUZEF GÜZ DÖNEMİ HARF NOTLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda 6-7 ocak tarihlerinde ve üç oturumda tamamlanan sınavların ardından öğrenciler sınav sonuçları ve harf notlarının açıklanmasını beklemeye başladı. Bugün itibariyle sınav sonuçları açıklanmıştır. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi resmi sayfası olan aksis.istanbul.edu.tr adresinden sınav sonuçlarına erişebilmektedir.

AUZEF ara sınavlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir. AUZEF sınavlarından başarılı not alarak mezun olmak için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) en az 2.00 olması gerekir

Harf notlarından AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC notları başarı sayılırken, DC ve DD alan öğrenciler ise Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) 2.00 ve üzerinde ise koşullu başarılı sayılırlar. FF alan öğrenciler ise başarısız sayılırlar.

Koşullu başarılı yani DC ve DD alan öğrenciler talep etmeleri halinde bütünleme sınavına girebilirler. Ancak bütünlemede başarısız olursa notu FF olarak değişir ve başarısız olur.