2024 bayramda açık olan müzeler, saraylar
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Ramazan Bayramı süresince müze ve saraylar ziyarete açık olacak. İşte detaylar...
Bayram tatilinin keyfini kültürel bir deneyimle çıkarmak isteyenler için harika bir fırsat doğuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarıyla, Ramazan Bayramı'nda müzeler ve saraylar, ziyaretçileri ağırlamaya hazırlanıyor. İşte, bayram boyunca açık olacak müzeler ve saraylar...
BAYRAMDA AÇIK MÜZELER VE SARAYLAR
TOPKAPI SARAYI: Salı hariç her gün açık
DOLMABAHÇE SARAYI: Pazartesi hariç her gün açık
BEYLERBEYİ SARAYI: Pazartesi hariç her gün açık
RESİM MÜZESİ: Pazartesi hariç her gün açık
İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ: Pazartesi hariç her gün açık
Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı ve Miniatürk, Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13.00-19.00 saatleri arasında, ikinci ve üçüncü günlerinde ise 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.