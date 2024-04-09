2024 bayramda açık olan müzeler, saraylar

09 Nisan 2024 14:25 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 14:30

Bayram tatilinin keyfini kültürel bir deneyimle çıkarmak isteyenler için harika bir fırsat doğuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarıyla, Ramazan Bayramı'nda müzeler ve saraylar, ziyaretçileri ağırlamaya hazırlanıyor. İşte, bayram boyunca açık olacak müzeler ve saraylar...

BAYRAMDA AÇIK MÜZELER VE SARAYLAR

TOPKAPI SARAYI: Salı hariç her gün açık

DOLMABAHÇE SARAYI: Pazartesi hariç her gün açık

BEYLERBEYİ SARAYI: Pazartesi hariç her gün açık

RESİM MÜZESİ: Pazartesi hariç her gün açık

İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ: Pazartesi hariç her gün açık

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı ve Miniatürk, Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13.00-19.00 saatleri arasında, ikinci ve üçüncü günlerinde ise 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.