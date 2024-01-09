2024 bedelli yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik nereye çıktı? ASKERLİĞİM sorgulama ekranı...

09 Ocak 2024 14:41 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 14:40

2024 ocak ayı bedelli askerlik yerleri için yükümlüler araştırma yapamaya başladı. Peki bedelli askerlik sevk tarihi ne zaman? Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? ASKERLİĞİM e-devlet turkiye.gov.tr sorgulama ekranı… Celp tarihi ne zaman?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih duyuruldu. Celp ve sevk dönemleri belli oldu mu? 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

Temel askerlik eğitimi yapacak birlikler, 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden açıklanacak. Peki, İlk bedelli askerlik kaç gün? Bedelli askerlik hizmetinden yararlananlar, 28 gün temel askerlik eğitimi alarak askerlik hizmetini tamamlayacak.

2024 BEDELLİ ASKERLİK NEREYE ÇIKTI?

ASKERLİĞİM e-devlet turkiye.gov.tr sorgulama ekranı tarafından bedelli askerlik yerleri duyurulacak.

E-DEVLET ASKERLİĞİM

E-DEVLET MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Memur maaşı zammının belirlenmesinin ardından 2024 bedelli askerlik ücretleri de belli oldu. Peki 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2024 yılında bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 TL’den 182 bin 608 TL’ye çıktı.