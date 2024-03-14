14 Mart 2024 23:08 - Güncelleme : 14 Mart 2024 23:09

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2023 yılında buzağı desteklemesi için başvuruları tamamlanmıştı. Üreticiler, buzağı desteği ödeme tarihini merakla bekliyor. 2023 yılı 1. dönem başvuruları tamamlanan buzağı desteklemesi için ödeme takvimi açıklandı. Peki, 2024 buzağı desteği ne zaman yatacak? Buzağı desteği ne kadar? Detaylar haberimizde!

2024 BUZAĞI DESTEĞİ ÖDEME TAKVİMİ

Buzağı desteği için 2023 yılı 1. dönem başvuruları 2 Ocak 2024 tarihinde sona erdi. Ancak başvurmayan yetiştiriciler için ikinci bir dönem başvuru süreci belirlendi. 1 Nisan 2024 - 17 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bu dönemde de üreticiler buzağı desteklemesi için başvurabilecekler.

Ödemeler, mart ayı sonuna kadar besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılacak.

2024 BUZAĞI DESTEĞİ NE KADAR?

Buzağı desteği kapsamında çeşitli destek miktarları ve kategorileri bulunmaktadır. Temel destek olarak her bir baş için 1.150 TL ödeme yapılacak. Ayrıca üreme parametreleri uygunluk desteği için ilave 300 TL, suni tohumlamadan doğan buzağı desteği için ilave 450 TL, döl kontrolü kapsamında doğan buzağı desteği için ise ilave 200 TL ödeme yapılacak. Soykütüğü ve genomik değer tespiti ilave desteği ise Bakanlık tarafından belirlenecektir.