2024 DGS başvuruları 10-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak

03 Nisan 2024 13:36 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 13:54

MSÜ'ye kaç kişi girdi 2024? Bu sene MSÜ sınavına kaç bin kişi giriyor?

MSÜ'ye kaç kişi girdi 2024? Bu sene MSÜ sınavına kaç bin kişi giriyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) takvimi açıklandı. Sınava girecek olan adaylar başvuruların ve sınavın ne zaman yapılacağını araştırıyor. DGS sınavının başvuruları 10-20 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Detaylar haberimizdedir.

2024 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre DGS başvuruları 10 tarihinde başlayacak. Başvuru süreci 20 Mayıs tarihinde kadar devam edecek. Geç başvuru işlemi ise 28 Mayıs tarihinde yapılacak.

2024 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuruların ardından DGS 30 Haziran tarihinde düzenlenecek.

2024 DGS SINAVI ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024 yılının DGS ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak 28 Mayıs yani geç başvuru döneminde başvuran adayların yüzde 50 daha fazla ödeyeceği belirtildi.