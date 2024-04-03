03 Nisan 2024 13:36 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 13:54
2024 DGS başvuruları 10-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak
Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) başvuru tarihlerinin ne zaman olacağı insanlar tarafından araştırılıyor. Ayrıca araştırılan konular arasında sınavın yapılacağı tarih ve ücreti de yer alıyor. İşte detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) takvimi açıklandı. Sınava girecek olan adaylar başvuruların ve sınavın ne zaman yapılacağını araştırıyor. DGS sınavının başvuruları 10-20 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Detaylar haberimizdedir.
2024 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin takvimine göre DGS başvuruları 10 tarihinde başlayacak. Başvuru süreci 20 Mayıs tarihinde kadar devam edecek. Geç başvuru işlemi ise 28 Mayıs tarihinde yapılacak.
2024 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Başvuruların ardından DGS 30 Haziran tarihinde düzenlenecek.
2024 DGS SINAVI ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024 yılının DGS ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak 28 Mayıs yani geç başvuru döneminde başvuran adayların yüzde 50 daha fazla ödeyeceği belirtildi.
Kaynak: TGRT Haber