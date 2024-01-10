2024 en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Emekli promosyonunu yüksek veren bankaların listesi... 2024 ocak güncel emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

10 Ocak 2024 15:06 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 15:05

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde bankaların verdiği emekli promosyonları var. Yüzde 49,25 oranında zam alan memur ve memur emeklisi bankaların duyurduğu promosyon haberlerini takip etmeye başladı. İşte 2024 emekli promosyonu veren bankalar listesi...

EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Bankaların emeklilere sunduğu promosyonların yanında emekli maaş zammında refah payı da en çok merak edilenler arasına girdi. Peki ödeme miktarları kaç olacak? 2024 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? Milyonlarca emekli ne kadar promosyon alacak?

SGK emeklileri için bankalar kampanyalarını duyurdu. İşte 2024 emekli promosyonu veren bankalar...

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL verilecek.

3.500 TL - 7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL verilecek.

7.500 TL - 10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL verilecek.

10.000 TL ve daha fazla olanlara 7.500 TL verilecek.

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

3.500 TL’ye kadar olanlara 4.500 TL,

3.500 – 7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL,

7.500 – 10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL

10.000 TL ve üstünde olanlara 7.500 TL verilecek.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL verilecek.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL verilecek.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

3.500 TL altı maaş alanlara 3.000 TL

3.500-7.499 TL maaş alanlara 3.500 TL

7.500-9.999 TL maaş alanlara 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 5.000 TL verilecek.