2024 Halka arz takvimi || Bugün halka arz olacak şirketler

14 Mart 2024 11:30 - Güncelleme : 14 Mart 2024 11:30

Halka arzları takip edenler SPK tarafından hangi firmaların başvurusunun onaylandığı yer aldı. 2024 halka arz takvimi araştırılırken bu hafta halka arz olacak şirketler de gündemde yer aldı. Odine Solutions halka arzının detayları da aratıldı. İşte SPK tarafından başvurusu onaylanan halka arzlar...

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI?

13-14-15 Mart tarihlerinde Odine Solutions halka arz oldu. SPK tarafından halka arzı onaylanan şirketler henüz duyurulmadı.

ODİNE SOLUTİONS KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Halka arz katılım endeksine uygun değildir.

ODİNE SOLUTİONS HALKA ARZININ HİSSE KODU NEDİR?

Odine Solutions halka arzının hisse kodu ODINE olarak belirlenmiştir.

ODİNE SOLUTİONS NE KADAR?

Halka arzın hisse fiyatı 30 TL olarak açıklandı.