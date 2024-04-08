2024 ilk Güneş tutulması 8 Nisan'da Türkiye saati ile 21.20'de başladı

08 Nisan 2024 22:07 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 22:09

Yılın ilk tam Güneş tutulması, gökyüzü meraklılarını heyecanlandırdı. 8 Nisan'da gerçekleşen bu doğa olayı, ABD'nin çeşitli bölgelerinde gözlemlendi ve insanların ilgisini çekti.

2024 GÜNEŞ TUTULMASI NEREDE VE NE ZAMAN BAŞLADI?

Türkiye saatiyle 21.20'de başlayan yılın ilk tam Güneş tutulması, Meksika, ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde izlendi. Bu olay, 13 eyalette birçok şehir ve kasabada gözlemlenebildi.

TUTULMANIN ETKİLERİ VE GÜVENLİ GÖZLEM ÖNERİLERİ

Tutulmanın etkisi, bazı bölgelerde sadece saniyeler sürerken diğerlerinde 4 dakikayı geçebilir. Ancak doğrudan güneşe bakmanın göz sağlığına zararlı olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, tutulmayı gözlemlemek için kızılötesi ve ultraviyole ışığını engelleyen sertifikalı Güneş tutulması gözlüklerinin kullanılması önemlidir.