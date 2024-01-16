2024 kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı, saat kaçta, hangi gün?

16 Ocak 2024 07:40 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 07:45

Yeni haftaya girilmesiyle beraber merakla beklenen soru gündemde: Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var mı?

15 OCAK BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

6 Aralık 2023 tarihinde son kez düzenlenen toplantının ardından, 15 Ocak'ta bir Kabine Toplantısı yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Resmi açıklama henüz gelmemiş olsa da, son dakika gelişmeleri haberimizde yer alacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi ve saati henüz belli değil. Kabine Toplantısı, geleneksel olarak iki haftada bir düzenleniyor ve genellikle pazartesi günleri saat 13.30'da başlıyor. Güncel gelişmeler ve toplantının gündemi resmi açıklama sonrasında detaylı bir şekilde aktarılacak.