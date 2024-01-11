2024 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2024 Diyanet... Bayram ne zaman? 2024 Resmi tatiller belli oldu mu?

11 Ocak 2024 12:16 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 12:22

2024 Kurban Bayramı heyecanı başladı. Kurban Bayramı’na az bir süre kaldı. Vatandaşın gözü ise takvimlere çevrildi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, Kurban Bayramı ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı ne zaman 2024 bayram tatili kaç gün?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Kurbanlıklarını erkenden ayarlamak isteyen ve plan yapacak vatandaşlar için 2024 Kurban Bayramı takvimi sizler için derledik. Bayram Tatili Kaç Gün? Bayram ayın kaçında?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE KADAR?

2024 Kurban Bayramı için Arefe günü 15 Haziran Cumartesi olacak. Kurban Bayramı birinci günü 16 Haziran 2024 Pazar, ikinci günü 17 Haziran 2024 Pazartesi, üçüncü günü 18 Haziran 2024 Salı, dördüncü günü ise 19 Haziran 2024 Çarşamba olacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı’nda bir an önce bavul toplayıp tatile gitmek isteyenler için arefe günü ile beraber toplam 5 günlük bir tatil süreci var.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ

Kurban Bayramı’nda emekliye müjde de geldi. Milyonlarca emekli ‘Emekliler ne kadar ikramiye alacak?’ sorusunu araştırmaya şimdiden araştırmaya başladı. Peki, İkramiye ödemeleri nasıl yapılacak?

Kurban Bayramı ikramiye ödemesi Kurban Bayramına az bir süre kala hesaplara yatacak.