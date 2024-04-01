2024 mazbatalar ne zaman alınacak?

01 Nisan 2024 00:26 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 00:32

31 Mart yerel seçiminin bugün yapılmasının ardından seçim sonuçları araştırılırken mazbata veriliş tarihi de gündemde yer aldı. 5 sene boyunca vatandaşa hizmet edecek olan isimler bu gece belli olurken mazbatalarını alacakları zaman da araştırıldı. Resmi belgeler yaklaşık 1 hafta sonra teslim ediliyor.

2024 MAZBATA NE ZAMAN VERİLECEK?

31 Mart akşamı vatandaşlar yerel seçimde oy kullandı. Seçilen isimlere verilecek olan mazbatalar, ortalama 1 hafta sonra verilmektedir.

KİMLERE VERİLİR?

Belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, cumhurbaşkanına, Yargıtay-Sayıştay-Danıştay üyelerine, muhtarlara, ihtiyar heyetlerine ve milletvekillerine verilir.

YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024

31 Mart'ta gerçekleşen seçimde açılan sandık sayısı şu an %76,5'iken İstanbul'da İmamoğlu %53,12 oy alırken, Kurum %40,8 oy aldı.