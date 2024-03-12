2024 Ramazan ayında çekilen tesbihler, zikirler

12 Mart 2024 22:12 - Güncelleme : 12 Mart 2024 22:16

Ramazan ayı başladı! Peki, Ramazan ayında hangi tesbihler ve zikirler çekilmeli? Detaylar haberimizde!

RAMAZAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar, bu kutsal ayda çekilecek tesbihler ve zikirler konusunda araştırmalara başladı. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her yıl miladi takvime göre farklılık gösteriyor. Bu yıl Ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak ve Müslümanlar oruç ibadetini gerçekleştirecekler.

RAMAZAN AYINDA NASIL TESBİH ÇEKİLİR?

Ramazan ayının her bir bölümünde farklı tesbihler çekilir. 1-10. günler arasında "Ya Erhamerrahimin" tesbihi çekilir. Bu tesbih, "Ey iman edenlerin en merhametlisi" anlamına gelir ve günde 100 defa çekilir. 11-20. günler arasında "Ya Gaffarez Zünü" tesbihi, 21-30. günler arasında ise "Ya Atikarrikab" tesbihi çekilir.

RAMAZAN AYINDA NASIL ZİKİR ÇEKİLİR?

Ramazan ayının ilk 10 gününde "Ya Erhamerrahemin" zikri çekilir. Bu zikir, "Ey iman edenlerin en merhametlisi" anlamına gelir ve günde 100 defa çekilir. Her pazartesi günü ise "La havle vela Kuvvete illa billa hüvel aliyhül azim" tespihi çekilir. Salı günleri "Cezallahü anna Muhammeden sallallahü Teala Aleyhi ve sellem ma hüve ehlül" salavatı, çarşamba günleri ise "Estağfirullahel Aziyme ve etübü leyh" tövbe istiğfar tespihi çekilir.

Ramazan ayında doğru tesbih ve zikirleri çekmek, bu mübarek ayın bereketinden tam anlamıyla yararlanmak için önemlidir. Bu ibadetler, manevi anlamda kişiyi güçlendirir ve ruhsal olarak huzur sağlar.