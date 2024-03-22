2024 Ramazan bayramı 1. gün ne zaman?

22 Mart 2024 18:56 - Güncelleme : 22 Mart 2024 19:00

2024 Ramazan Bayramı'nın başlangıç tarihi ve tatil süresi belli oldu. Tüm detaylar haberimizde!

RAMAZAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?

2024 yılında Ramazan Bayramı, 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Bayram öncesinde Arefe günü olan 9 Nisan Salı günü, yarım gün olarak geçecek.

9 Nisan Salı Ramazan Bayramı Arefe günü

10 Nisan Çarşamba Ramazan Bayramı 1. günü

12 Nisan Cuma günü ise 3. ve son gün

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, 10 Nisan 2024 tarihinde bayram öncesinde bulunan 1,5 günlük süre idari izinli sayılacak. Bayram öncesindeki arefe günü yarım gün tatil edilirken Pazartesi günü de bayram tatiline dahil edildi. Bu sayede kamu kurumu çalışanları için bayram tatili 9 güne uzatılmış oldu.