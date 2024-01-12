2024 Ramazan Bayramı Ne Zaman? Oruç Ne Zaman Başlıyor? 2024 Ramazan Bayram tatili kaç gün? Bayramın 1 günü ne zaman 2024?

12 Ocak 2024 11:40 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 11:39

Evlere bereket getiren Ramazan başlangıcı, Ramazan Bayramı tarihi Müslümanlar tarafından araştırılmaya başlandı. 2024 3 aylar ve Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Bu yıl ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman kaç gün?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024 yılı Dini günler takvimine göre Ramazan başlangıcı, Ramazan Bayramı, belli oldu. Peki, Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2024 Diyanet dini günler takvimi haberimizde…

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Küsleri barıştıran, ekmekleri bölüştüren Ramazan ayı üç ayların sonuncusudur. Peki ilk oruç hangi gün?

2024 yılında Ramazan ayının ilk orucu 11 Mart 2024 tarihinde tutulacak.

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Ayının son bulmasıyla Ramazan Bayramı başlayacak. Vatandaşlar 2024 Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak, Ramazan Bayramı ayın kaçında? 2024 Ramazan ne zaman? 2024 Ramazan Bayramı ne zaman olacak? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? sorularını merak ediyor.

2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü son bulacak.