2024 SAĞLIK OCAĞI AÇILIŞ SAATİ ve AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞMA SAATLERİ | ASM'ler kaçta açılıyor, Aile hekimliği ne zaman kapanır?

09 Ocak 2024 07:50 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 17:29

Vatandaşların ikamet ettikleri konumlara göre kayıtlı oldukları sağlık ocakları ya da diğer adıyla aile hekimliliği sık ziyaret edilen yerler arasında. Kolay ulaşımı nedeniyle ilaç yazdırma, hafif şikayetler için tıbbi tanı almak, aşı olmak gibi işlemler için gidilen sağlık ocaklarının çalışma saatleri nasıl? Sağlık ocakları kaçta açılıyor?

SAĞLIK OCAĞI KAÇTA AÇILIYOR?

Yurt genelinde sağlık ocakları 08.00 - 17.00 arası hizmet vermektedir. Öğle tatili arası ise 12.00 ile 13.00 arasındadır. Öğle tatili esnasında sağlık ocaklarında hizmet verilmez.

Hafta içi: 08.00-17.00

Öğle Arası: 12.00 - 13.00

SAĞLIK OCAĞI HAFTA SONU AÇIK MI?

Sağlık ocakları ya da diğer adıyla Aile hekimliği hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

SAĞLIK OCAĞI NEDİR?

Sağlık ocakları, koruyucu hekimlik hizmeti, hastaların muayenesi ve tedavi takibi, sağlık ocağına kayıtlı vatandaşların sağlık sicillerini tutmakla görevlidir. Sağlık ocaklarında hizmet veren aile hekimleri bireylerin sağlık sorunlarına bütüncül yaklaşır. Sağlık ocakları, sağlık hizmetini toplumun her ferdi için ulaşılabilir kılar.

AİLE HEKİMİNDEN NASIL RANDEVU ALINIR?

Vatandaşlar yaşadıkları sağlık problemleri, ilaç yazdırma, kronik hastalıkların takibi için aile hekimlerinden MHRS PORTAL üzerinden randevu alabilir. İnternet üzerinden randevu alamayanlar ise ALO 182’yi arayarak aile hekimlerinden randevu oluşturabilir.