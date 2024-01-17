2024 sandık görevlisi ücretleri ne kadar, ne zaman yatacak? 2024 YSK seçim görevli ücreti sorgulama

17 Ocak 2024 12:04 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 12:15

Yerel seçimlere hazırlık devam ederken, sandık görevlilerinin ücretleri de gündemi meşgul etmeye başladı. Sandık kurulu başkanları ve üyeleri, seçim günü görev alacakları yerlerdeki sorumluluklarını yerine getirecekleri ücretleri merakla bekliyor. Ancak 2024 yılı sandık görevlisi ücretleri, memur maaş katsayısının belirlenmesini bekliyor. 2024 sandık görevlisi ücretleri ne kadar, ne zaman yatacak? 2024 sandık görevlisi ücretleri belli oldu mu?

2024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yerel seçimler için belirlenecek olan sandık görevlisi ücretleri, 2024 yılı memur maaş katsayısının belirlenmesine bağlı olarak şekillenecek. 3 Ocak tarihinde netleşmesi beklenen memur maaş zammının ardından yapılacak hesaplamalarla, sandık kurulu başkanı ve üyelerinin ücretleri netlik kazanacak.

2023 YILINDA NASILDI?

Geçtiğimiz yerel seçimde sandık görevlilerine ödenen ücretler şu şekildeydi:

Eğitim verilen sandık kurulu başkanı: 1254 TL

Eğitime katılmayan sandık kurulu başkanı: 836 TL

Eğitim verilen memur üye: 792 TL

Eğitime katılmayan memur üye: 396 TL

Belirtilen ücretler, eğitim durumlarına göre farklılık göstermekteydi. 2024 yılı ücretleri ise memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenecek, bu nedenle sandık görevlileri, net ücretlerini memur maaş katsayısının belirlenmesi sonrasında öğrenebilecekler.