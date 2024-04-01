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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 20:15 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 20:17

2024 sandık görevlisi ücretlerinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yatırılması bekleniyor

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde sandık görevlilerinin alacakları ücretler belli oldu. Peki, ne kadar ödeme yapılacak? İşte ayrıntılar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
2024 sandık görevlisi ücretlerinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yatırılması bekleniyor

31 Mart 2024 yerel seçimleri için hazırlıklar sürerken, sandık görevlilerinin alacakları ücretler de merak konusu olmaya devam ediyor. Bu yıl yapılacak seçimde sandık görevlilerine ne kadar ücret ödeneceği, vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. İşte, 2024 sandık görevlisi ücretlerine dair detaylar...

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2023 yılında belirlenen sandık görevlisi ücreti yaklaşık 870 lira seviyesindeydi. Ancak, 2024 yerel seçimlerinde sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanlarının alacakları ücretlerde değişiklik yapıldı.

Seçim görevlisi ücretleri, memur maaşı katsayı oranına göre belirlenmektedir. Buna göre, 31 Mart Pazar günü sandıklarda görev yapacak sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına ise 2.936 TL ödeme yapılacak.

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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN VE NEREYE YATACAK?

31 Mart yerel seçimlerinde görev alacak kamu çalışanları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, geçmiş yıllarda olduğu gibi sandık görevlisi ücretlerinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yatırılması bekleniyor.

Kaynak: TGRT Haber
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