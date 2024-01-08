Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 08 Ocak 2024 16:02 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 16:05

    2024 seçimleri AK Parti Ankara adayı kim oldu? AK Parti ABB adayı ne zaman açıklanacak? Aday listesi ve detayları

    Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: TGRT Haber

    2024 yerel seçim atmosferi hareketlendi. Partilerin adayları netleşmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarını duyurdu. Peki AK Parti’nin Ankara adayı belli oldu mu? Ak Parti ABB adayı kim olacak?

    2024 seçimleri AK Parti Ankara adayı kim oldu? AK Parti ABB adayı ne zaman açıklanacak? Aday listesi ve detayları

    2024 yerel seçimlerine doğru geri sayım başladı. Siyaset kulisleri hareketlendi.  Seçim günü olan 31 Mart öncesinde seçmenler adayları araştırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde aday tanıtım toplantısında Partisi'nin 11'i büyükşehir 26 ilin belediye başkanı adaylarını duyurdu. AK Parti'nin İstanbul adayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Eski Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum oldu. Peki AK Parti’nin Ankara Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti ABB adayı ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

    31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler için nefesler tutuldu. Partiler çalışmalarını tamamlamak üzere yoğun çalışmalara başladı. Yol haritaları duyuruldu. Şimdi ise gözler AK Parti’nin Ankara adayına çevrildi. 

    AK PARTİ ANKARA ADAYI 15 OCAK'TA AÇIKLANACAK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının 15 Ocak'ta açıklanacağını belirtti. Aynı tarihte AK Parti’nin seçim beyannamesi ve strateji belgesi de açıklanacak.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi geçen isimlerden biri Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Veysel Tiryaki. Diğer bir isim ise Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da oldu.

    AK PARTİ'NİN AÇIKLANAN ADAYLARI ŞÖYLE;

    Artvin: Mehmet Kocatepe

    Aydın: Mustafa Savaş

    Balıkesir: Yücel Yılmaz

    Bingöl: Erdal Arıkan

    Bitlis: Nesrullah Tanğlay

    Bursa: Alinur Aktaş

    Çanakkale: Jülide İskenderoğlu

    Çankırı: Hüseyin Filiz

    Denizli: Osman Zolan

    Düzce: Faruk Özlü

    Edirne: Belgin İba

    Elazığ: Şahin Şerifoğulları

    Erzurum: Mehmet Sekmen

    Eskişehir: Nebi Hatipoğlu

    Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

    Isparta: Şükrü Başdeğirmen

    Kastamonu: Tahsin Babaş

    Kocaeli: Tahir Büyükakın

    Muğla: Aydın Ayaydın

    Ordu: Mehmet Hilmi Güler

    Rize: Rahmi Metin

    Samsun: Halit Doğan

    Sinop: Yakup Üçüncüoğlu

    Tokat: Eyüp Eroğlu

    Yalova: Mustafa Tutuk

    İstanbul: Murat Kurum

    Haberler>Aktüel>2024 seçimleri AK Parti Ankara adayı kim oldu? AK Parti ABB adayı ne zaman açıklanacak? Aday listesi ve detayları
    Etiketler
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...