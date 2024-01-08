2024 seçimleri AK Parti Ankara adayı kim oldu? AK Parti ABB adayı ne zaman açıklanacak? Aday listesi ve detayları
2024 yerel seçim atmosferi hareketlendi. Partilerin adayları netleşmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarını duyurdu. Peki AK Parti’nin Ankara adayı belli oldu mu? Ak Parti ABB adayı kim olacak?
2024 yerel seçimlerine doğru geri sayım başladı. Siyaset kulisleri hareketlendi. Seçim günü olan 31 Mart öncesinde seçmenler adayları araştırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde aday tanıtım toplantısında Partisi'nin 11'i büyükşehir 26 ilin belediye başkanı adaylarını duyurdu. AK Parti'nin İstanbul adayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Eski Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum oldu. Peki AK Parti’nin Ankara Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti ABB adayı ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler için nefesler tutuldu. Partiler çalışmalarını tamamlamak üzere yoğun çalışmalara başladı. Yol haritaları duyuruldu. Şimdi ise gözler AK Parti’nin Ankara adayına çevrildi.
AK PARTİ ANKARA ADAYI 15 OCAK'TA AÇIKLANACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının 15 Ocak'ta açıklanacağını belirtti. Aynı tarihte AK Parti’nin seçim beyannamesi ve strateji belgesi de açıklanacak.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi geçen isimlerden biri Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Veysel Tiryaki. Diğer bir isim ise Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da oldu.
AK PARTİ'NİN AÇIKLANAN ADAYLARI ŞÖYLE;
Artvin: Mehmet Kocatepe
Aydın: Mustafa Savaş
Balıkesir: Yücel Yılmaz
Bingöl: Erdal Arıkan
Bitlis: Nesrullah Tanğlay
Bursa: Alinur Aktaş
Çanakkale: Jülide İskenderoğlu
Çankırı: Hüseyin Filiz
Denizli: Osman Zolan
Düzce: Faruk Özlü
Edirne: Belgin İba
Elazığ: Şahin Şerifoğulları
Erzurum: Mehmet Sekmen
Eskişehir: Nebi Hatipoğlu
Giresun: Aytekin Şenlikoğlu
Isparta: Şükrü Başdeğirmen
Kastamonu: Tahsin Babaş
Kocaeli: Tahir Büyükakın
Muğla: Aydın Ayaydın
Ordu: Mehmet Hilmi Güler
Rize: Rahmi Metin
Samsun: Halit Doğan
Sinop: Yakup Üçüncüoğlu
Tokat: Eyüp Eroğlu
Yalova: Mustafa Tutuk
İstanbul: Murat Kurum