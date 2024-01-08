2024 seçimleri AK Parti Ankara adayı kim oldu? AK Parti ABB adayı ne zaman açıklanacak? Aday listesi ve detayları

08 Ocak 2024 16:02 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 16:05

2024 yerel seçimlerine doğru geri sayım başladı. Siyaset kulisleri hareketlendi. Seçim günü olan 31 Mart öncesinde seçmenler adayları araştırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde aday tanıtım toplantısında Partisi'nin 11'i büyükşehir 26 ilin belediye başkanı adaylarını duyurdu. AK Parti'nin İstanbul adayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Eski Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum oldu. Peki AK Parti’nin Ankara Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti ABB adayı ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler için nefesler tutuldu. Partiler çalışmalarını tamamlamak üzere yoğun çalışmalara başladı. Yol haritaları duyuruldu. Şimdi ise gözler AK Parti’nin Ankara adayına çevrildi.

AK PARTİ ANKARA ADAYI 15 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının 15 Ocak'ta açıklanacağını belirtti. Aynı tarihte AK Parti’nin seçim beyannamesi ve strateji belgesi de açıklanacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi geçen isimlerden biri Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Veysel Tiryaki. Diğer bir isim ise Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da oldu.

AK PARTİ'NİN AÇIKLANAN ADAYLARI ŞÖYLE;

Artvin: Mehmet Kocatepe

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bingöl: Erdal Arıkan

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Bursa: Alinur Aktaş

Çanakkale: Jülide İskenderoğlu

Çankırı: Hüseyin Filiz

Denizli: Osman Zolan

Düzce: Faruk Özlü

Edirne: Belgin İba

Elazığ: Şahin Şerifoğulları

Erzurum: Mehmet Sekmen

Eskişehir: Nebi Hatipoğlu

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

Kastamonu: Tahsin Babaş

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Muğla: Aydın Ayaydın

Ordu: Mehmet Hilmi Güler

Rize: Rahmi Metin

Samsun: Halit Doğan

Sinop: Yakup Üçüncüoğlu

Tokat: Eyüp Eroğlu

Yalova: Mustafa Tutuk

İstanbul: Murat Kurum