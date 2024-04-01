2024 yeni iPad Pro Mayıs ayında tanıtılacak

01 Nisan 2024 19:05 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 19:07

iPad Pro serisi, teknoloji dünyasında önemli bir yer tutuyor. Apple'ın yeni iPad Pro modeli için heyecan dorukta. Yapılan sızıntılar ve tahminlere göre, yeni iPad Pro'nun tasarımında büyük değişiklikler olacak ve güçlü bir performans sunması bekleniyor. İşte detaylar...

YENİ iPAD PRO'DA NELER BEKLENİYOR?

Yeni nesil iPad Pro'nun en büyük özelliklerinden biri, daha ince bir tasarıma sahip olacak olması. 11 inç modelde 5.9 mm'den 5.1mm'ye, 12.9 inç modelde ise 6.4 mm'den 5.0 mm'ye düşecek. Bu, daha hafif ve taşınabilir bir deneyim sunacak.

GELİŞMİŞ PERFORMANS VE DEPOLAMA

Apple'ın yeni iPad Pro'da M3 çip kullanması bekleniyor. Bu çip, TSMC'nin 3nm üretim sürecinden geçen A17 Pro çipini temel alacak. Ayrıca, OLED modellerinde 4TB'a kadar depolama seçeneği sunulması bekleniyor. Bu, kullanıcılara daha geniş depolama alanı ve yüksek performans sağlayacak.

YENİ iPAD PRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın 2024 iPad Pro modellerini, Mayıs ayında tanıtması bekleniyor. Ancak, resmi bir etkinlik düzenlenmeyecek.