2024 yerel seçimlere doğru son anketler ne diyor? İstanbul’da Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?

08 Ocak 2024 14:14 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 14:15

Türkiye adım adım 2024 yerel seçimlerine yaklaşıyor. Partiler çalışmalarına hız kazandırdı, yol haritaları açıklandı. Adayların netleşmesiyle birlikte anket sonuçları son tabloyu ortaya çıkardı. İşte 2024 yerel seçimleri için en son yapılan anket sonuçları…

‘İstanbul’u alan Türkiye’yi alır’ denildiği bu megakentin başına ise kimin geçeceği merak konusu oldu. Yarışın yüksek oranda CHP ve AK Parti adayları arasından geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul için son anketler ne diyor? İstanbul’u Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu alacak?

CHP İstanbul adayını Ekrem İmamoğlu olarak açıklamasının ardından Ak Parti İmamoğlu’nun karşısına Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Murat Kurum’u çıkardı. Peki kıyasıya yarış için son anketler ne diyor? İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?

METROPOLL ANKET SONUCU

MetroPoll’ün son anketi aralık ayına ait. Anketin yapıldığı zaman diliminde ise Murak Kurum’un adaylığı ilan edilmemişti. Buna göre yapılan aralık anketinde Ekrem İmamoğlu yüzde 48.2, Murat Kurum yüzde 33.9, “Fikrim yok” diyen kesim ise yüzde 17.9 oy aldı.

SONAR ARAŞTIRMA İSTANBUL ANKET SONUCU

Sonar Araştırma’nın son yaptığı ankette İstanbullulara “Yerel seçimlerde kim İBB Başkanı görmek istersiniz?” diye soruldu. Sorular katılımcılara açık uçlu olarak yöneltildi. Buna göre katılanların yüzde 31’i Ekrem İmamoğlu, yüzde 6.7’si ise Murat Kurum ismini verdi.

OPTİMAR KASIM ANKET SONUCU

Optimar’ın kasım araştırması ise İstanbul’daki seçim yarışının ipuçlarını verdi. Buna göre İmamoğlu yüzde 48.8, Kurum yüzde 30.2 oy aldı. İkisine de oy vermem diyenlerin oranı ise yüzde 20.9 olarak gerçekleşti.

ORC İSTANBUL ANKET SONUCU

ORC’nin AK Parti’nin Murat Kurum’un adaylığını ilan etmesinden önce gerçekleştirdiği son ankette ise Ekrem İmamoğlu yüzde 40.8 oy aldı. Katılımcılar Cumhur İttifakı’nın belirleyeceği adaya ise yüzde 40.2 oy vereceğini belirtti. Kararsızların oranı ise yüzde 19,0 olarak belirlendi.