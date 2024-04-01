Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Aktüel>2024 yerel seçimlerinde AK Parti Türkiye genelinde yüzde 35,49 oy aldı
01 Nisan 2024 09:10 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 09:16

2024 yerel seçimlerinde AK Parti Türkiye genelinde yüzde 35,49 oy aldı

Yerel seçimlerin ardından resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Sonuçların ardından vatandaşlar "AK Parti Türkiye genelinde yüzde kaç oy aldı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
2024 yerel seçimlerinde AK Parti Türkiye genelinde yüzde 35,49 oy aldı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Türkiye sandık başına gitti. seçimlerin ardından ilk resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Vatandaşlar AK Parti'nin Türkiye genelinde yüzde kaç oy aldığını araştırıyor. AK Parti resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde yüzde 35.49 oy aldı. Detaylar haberimizde...

AK PARTİ TÜRKİYE GENELİNDE YÜZDE KAÇ OY ALDI?

Yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti'ye Türkiye genelinde 16 milyon 313 bin 661 oy verildi. AK Parti oran olarak ise yüzde 35,49 aldı.

2024 yerel seçimlerinde AK Parti Türkiye genelinde yüzde 35.49 oy aldı - 1. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...