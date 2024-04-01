01 Nisan 2024 09:10 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 09:16
2024 yerel seçimlerinde AK Parti Türkiye genelinde yüzde 35,49 oy aldı
Yerel seçimlerin ardından resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Sonuçların ardından vatandaşlar "AK Parti Türkiye genelinde yüzde kaç oy aldı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Türkiye sandık başına gitti. seçimlerin ardından ilk resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Vatandaşlar AK Parti'nin Türkiye genelinde yüzde kaç oy aldığını araştırıyor. AK Parti resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde yüzde 35.49 oy aldı. Detaylar haberimizde...
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİNDE YÜZDE KAÇ OY ALDI?
Yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti'ye Türkiye genelinde 16 milyon 313 bin 661 oy verildi. AK Parti oran olarak ise yüzde 35,49 aldı.
Kaynak: TGRT Haber