2024 yerel seçimlerinde AK Parti Türkiye genelinde yüzde 35,49 oy aldı

01 Nisan 2024 09:10 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 09:16

AK Parti ve MHP'den CHP'ye geçen iller belli oldu! 3'ü büyükşehir 15 il...

AK Parti ve MHP'den CHP'ye geçen iller belli oldu! 3'ü büyükşehir 15 il...

AK Parti hangi il ve ilçede en yüksek oyu aldı? İşte AK Parti'nin rekor oy aldığı il ve ilçeler

AK Parti hangi il ve ilçede en yüksek oyu aldı? İşte AK Parti'nin rekor oy aldığı il ve ilçeler

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Türkiye sandık başına gitti. seçimlerin ardından ilk resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Vatandaşlar AK Parti'nin Türkiye genelinde yüzde kaç oy aldığını araştırıyor. AK Parti resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde yüzde 35.49 oy aldı. Detaylar haberimizde...

AK PARTİ TÜRKİYE GENELİNDE YÜZDE KAÇ OY ALDI?

Yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti'ye Türkiye genelinde 16 milyon 313 bin 661 oy verildi. AK Parti oran olarak ise yüzde 35,49 aldı.