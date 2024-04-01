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Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 17:10 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 17:24

2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin kaybettiği iller belli oldu

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti'nin kaybettiği iller haberimizde yer alıyor.

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
2024 yerel seçimlerinde AK Parti&#039;nin kaybettiği iller belli oldu

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde partilerin ve bağımsız adayların oyları resmi olmayan sonuçlara göre belli oldu.

Oyların belli olmasının ardından AK Parti'nin kaybettiği iller ortaya çıktı. AK Parti toplam 18 ilde kaybetti. 

AK Parti'nin kaybettiği illerden Adıyaman, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa, Denizli, Giresun, Uşak, Zonguldak, Kırıkkale ve Kilis CHP'ye geçti.

AK Parti'nin kaybettiği Tokat ve Gümüşhane ise MHP tarafından kazanıldı.

2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin kaybettiği iller belli oldu - 1. Resim

2019 yerel seçimlerinde AK Parti'de olan Ağrı ile Muş DEM Parti ve Şanlıurfa ile Yozgat ise Yeniden Refah Partisi'ne geçti. 

AK Parti Nevşehir'de İYİ Parti'ye, Sivas'ta Büyük Birlik Partisi'ne kaybetti. 

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Kaynak: TGRT Haber
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