01 Nisan 2024 08:55 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 09:17
2024 yerel seçimlerinde CHP Türkiye genelinde yüzde 37,74 oy aldı
31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlar açıklandı. CHP'nin yerel seçimlerde Türkiye genelinde yüzde kaç oy aldığı ise araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir.
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Yerel seçimlerin ardından gündemde yer alan konulardan biri de CHP'nin Türkiye genelinde yüzde kaç oy aldığı oldu. CHP Türkiye genelinde 37.74 oy aldı. İşte detaylar...
CHP TÜRKİYE GENELİNDE YÜZDE KAÇ OY ALDI?
31 Mart 2024 tarihinde Türkiye sandık başına gitti. Sandıkların kapanmasının ardından resmi olmayan sonuçlar açıklandı. CHP'ye Türkiye genelinde 17 milyon 345 bin 876 oy verildi. CHP oran olarak yüzde 37,74 oy aldı.
Kaynak: TGRT Haber