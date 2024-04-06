2024 yerel seçimlerinde Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci oldu
Yerel seçimlerin sonuçlarının açıklanmasının ardından "Kütahya Belediye Başkanı kim seçildi?" sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Ayrıca vatandaşlar seçimi kazanan ismin hangi partiden olduğunu ve hayatını da merak ediyor. İşte, detaylar...
2024 yerel seçimlerinde Kütahya Belediye Başkanı'nın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Seçimlerde yüzde 29,69 oy alarak Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci oldu. Detaylar, haberimizdedir...
EYÜP KAHVECİ KİMDİR?
Eyüp Kahveci 1968 yılında Ordu'da doğdu. İlk ve lise öğretimini Ordu'da tamamladıktan sonra 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden mezun oldu. 1990 yılından bu zamana kadar çeşitli sektörlerde yöneticilik yapan Eyüp Kahveci, orta seviyede İngilizce bilmektedir. Eyüp Kahveci 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Kütahya Belediye Başkanı seçildi. Eyüp Kahveci evli ve iki çocuk babasıdır.
MHP SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ ETTİ
Kütahya MHP İl Başkanlığı tarafından, Eyüp Kahveci'nin kazandığı seçim sonucuna itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu oyların yeniden sayılmasına karar verdi.