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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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06 Nisan 2024 16:19 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 16:43

2024 yerel seçimlerinde Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci oldu

Yerel seçimlerin sonuçlarının açıklanmasının ardından "Kütahya Belediye Başkanı kim seçildi?" sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Ayrıca vatandaşlar seçimi kazanan ismin hangi partiden olduğunu ve hayatını da merak ediyor. İşte, detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
2024 yerel seçimlerinde Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci oldu

2024 yerel seçimlerinde Kütahya Belediye Başkanı'nın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Seçimlerde yüzde 29,69 oy alarak Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci oldu. Detaylar, haberimizdedir...

EYÜP KAHVECİ KİMDİR?

Eyüp Kahveci 1968 yılında Ordu'da doğdu. İlk ve lise öğretimini Ordu'da tamamladıktan sonra 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden mezun oldu. 1990 yılından bu zamana kadar çeşitli sektörlerde yöneticilik yapan Eyüp Kahveci, orta seviyede İngilizce bilmektedir. Eyüp Kahveci 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Kütahya Belediye Başkanı seçildi. Eyüp Kahveci evli ve iki çocuk babasıdır. 

2024 yerel seçimlerinde Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci oldu - 1. Resim

MHP SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ ETTİ

Kütahya MHP İl Başkanlığı tarafından, Eyüp Kahveci'nin kazandığı seçim sonucuna itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu oyların yeniden sayılmasına karar verdi. 

Kaynak: TGRT Haber
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