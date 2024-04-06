2024 yerel seçimlerinde Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci oldu

06 Nisan 2024 16:19 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 16:43

Yerel seçim sonuçları sonrası en çok merak edilen konu! 2024 Muhtar maaşları ne kadar?

Yerel seçim sonuçları sonrası en çok merak edilen konu! 2024 Muhtar maaşları ne kadar?

2024 yerel seçimlerinde Kütahya Belediye Başkanı'nın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Seçimlerde yüzde 29,69 oy alarak Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci oldu. Detaylar, haberimizdedir...

EYÜP KAHVECİ KİMDİR?

Eyüp Kahveci 1968 yılında Ordu'da doğdu. İlk ve lise öğretimini Ordu'da tamamladıktan sonra 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden mezun oldu. 1990 yılından bu zamana kadar çeşitli sektörlerde yöneticilik yapan Eyüp Kahveci, orta seviyede İngilizce bilmektedir. Eyüp Kahveci 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Kütahya Belediye Başkanı seçildi. Eyüp Kahveci evli ve iki çocuk babasıdır.

MHP SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ ETTİ

Kütahya MHP İl Başkanlığı tarafından, Eyüp Kahveci'nin kazandığı seçim sonucuna itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu oyların yeniden sayılmasına karar verdi.