Resmi olmayan sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi yüzde 6.11 oy aldı

01 Nisan 2024 02:24 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 02:35

Yeniden Refah Partisi adayı Davut Güloğlu resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 29.47 oy aldı! Davut Güloğlu Düzce Belediye Başkanı oldu mu?

Yeniden Refah Partisi adayı Davut Güloğlu resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 29.47 oy aldı! Davut Güloğlu Düzce Belediye Başkanı oldu mu?

Yerel seçimlerin ardından gündemde yer alan konulardan biri de Türkiye genelinde resmi olmayan sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi'nin yüzde kaç oy aldığı oldu. İnsanlar "Yeniden Refah Partisi yüzde kaç oy aldı?" sorusunun cevabını araştırıyor. işte detaylar...

YEREL SEÇİLMERDE YENİDEN REFAH PARTİSİ KAÇ OY ALDI?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre yeniden refah partisi Türkiye genelinde 2 milyon 688 bin 898 oy alarak yüzde 6,11 oran elde etti.

YENİDEN REFAH PARTİSİ HANGİ İLLERİ KAZANDI?

Yeniden Refah Partisi resmi olmayan sonuçlara göre Şanlıurfa (yüzde 38,91) ve Yozgat (yüzde 36,05) illerini kazandı.