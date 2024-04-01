01 Nisan 2024 02:24 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 02:35
Resmi olmayan sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi yüzde 6.11 oy aldı
31 Mart 2024 yerel seçimlerinin resmi olmayan oy sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde Yeniden Refah Partisi'nin resmi olmayan sonuçlara göre yüzde kaç oy aldığı insanlar tarafından araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir.
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Yerel seçimlerin ardından gündemde yer alan konulardan biri de Türkiye genelinde resmi olmayan sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi'nin yüzde kaç oy aldığı oldu. İnsanlar "Yeniden Refah Partisi yüzde kaç oy aldı?" sorusunun cevabını araştırıyor. işte detaylar...
YEREL SEÇİLMERDE YENİDEN REFAH PARTİSİ KAÇ OY ALDI?
31 Mart 2024 yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre yeniden refah partisi Türkiye genelinde 2 milyon 688 bin 898 oy alarak yüzde 6,11 oran elde etti.
YENİDEN REFAH PARTİSİ HANGİ İLLERİ KAZANDI?
Yeniden Refah Partisi resmi olmayan sonuçlara göre Şanlıurfa (yüzde 38,91) ve Yozgat (yüzde 36,05) illerini kazandı.
Kaynak: TGRT Haber