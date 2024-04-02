02 Nisan 2024 19:00 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 19:02

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da fitre miktarını duyurdu. 2024 yılında fitre miktarı 130 TL olarak belirlendi. Bu durum, İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği bir gelişme olarak karşımıza çıktı. Bu miktarı 30 günlük fitre ve 4 kişilik aileler için nasıl hesaplanıyor merak konusu oldu. Detaylar haberimizde!

30 GÜNLÜK FİTRE NE KADAR 2024?

Geçtiğimiz yıla göre %85 oranında bir artışla, 2024 yılı için fitre miktarı 130 TL olarak açıklandı. Bu miktar, 30 günlük fitre olarak kabul ediliyor ve Ramazan ayı boyunca tutulan oruçlara karşılık verilen sadakalar arasında yer alıyor.

4 KİŞİLİK FİTRE NE KADAR?

2024 yılı için 4 kişilik bir aile için belirlenen en düşük fitre miktarı 520 TL olarak belirlendi. Bu miktar, ailenin toplam gelirine bakılmaksızın, her aile üyesinin fitre ödemesi gereken tutar olarak hesaplanıyor.