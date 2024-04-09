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09 Nisan 2024 15:21 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 15:21

2025 yılında Ramazan 1 Mart'ta başlayacak

2025 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu! İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
2025 yılında Ramazan 1 Mart&#039;ta başlayacak

Ramazan ayının başlangıç tarihi her sene dikkatle bekleniyor ve yeni yılın tarihleri de netlik kazandı. Hicri takvime göre belirlenen dini günler, her sene miladi takvime göre farklılık gösteriyor. 2025 yılında ise Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve son oruç 29 Mart Cumartesi günü tutulacak. İşte, 2025 yılında Ramazan'ın başlama ve bitiş tarihleri...

2025 YILINDA RAMAZAN 1 MART'TA BAŞLAYACAK

2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Hicri takvime göre belirlenen bu tarih, Müslümanlar için oruç ibadetinin başlangıcını işaret edecek.

2025 yılında Ramazan 1 Mart'ta başlayacak - 1. Resim

SON ORUÇ: 29 MART'TA TUTULACAK

Ramazan ayı boyunca tutulan son oruç ise 29 Mart Cumartesi günü olacak. Bu tarih, Ramazan ayının sona erişini gösterecek ve müslümanlar için bayramın habercisi olacak.

Kaynak: TGRT Haber
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